Найден пропавший в Баку мужчина с ограниченными возможностями - ОБНОВЛЕНО

Найден пропавший в Баку 35-летний мужчина.

Согласно полученной Oxu.Az информации, сотрудниками полиции были приняты меры по поиску Васифа Гаджиева, объявленного пропавшим без вести.

2025/07/10 14:40

В Баку пропал 35-летний мужчина.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщили его родственники.

Отмечается, что Васиф Расманович Гаджиев, 1988 года рождения, вышел из дома 19 мая около 9 часов утра и с тех пор о нём нет никакой информации.

«Он проживает по адресу: Хатаинский район, улица А.Шихлинского, 49. Ему 35 лет, холост. У него есть умственные нарушения. Также имеются проблемы с речью и походкой. Он является инвалидом III группы. Мы обратились в 35-е отделение полиции 22 мая. К сожалению, до сегодняшнего дня мы не получили никаких известий. Тех, кто его видел, просим связаться по номеру телефона 050-427-96-34», – говорится в обращении.