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Ильхам Алиев обратился к участникам сессии Генассамблеи Международной организации гражданской обороны

First News Media16:00 - Сегодня
Ильхам Алиев обратился к участникам сессии Генассамблеи Международной организации гражданской обороны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев адресовал обращение участникам 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.

В обращении главы государства говорится:

«Уважаемые участники сессии!

Сердечно приветствую вас в городе Баку по случаю открытия 3-й внеочередной сессии Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны.

Мы рады принимать это международное мероприятие высокого уровня, посвященное жизненно важным вопросам обеспечения безопасности, благополучия и процветания людей во всем мире. Проведение этой сессии в Азербайджане является наглядным примером значения, которое наша страна придает вопросам глобальной безопасности, снижения рисков стихийных бедствий и гражданской обороны.

Нынешняя сессия проходит в решающий для человечества момент – время, когда число стихийных бедствий и техногенных катастроф растет, усугубляются климатические кризисы, государства сталкиваются с новыми угрозами и вызовами, системы гражданской обороны подвергаются серьезным испытаниям. В этом контексте особое значение приобретает ведущая и уникальная роль Международной организации гражданской обороны как единственной специализированной межправительственной организации международного уровня, продвигающей развитие многостороннего сотрудничества в области гражданской обороны и защиты населения и обеспечивающей глобальную координацию в этой сфере. Международная организация гражданской обороны оказывает поддержку укреплению национальных структур, облегчает обмен опытом и знаниями между странами с разным уровнем развития и ресурсов, укрепляет дух солидарности и партнерства между службами гражданской обороны.

Сегодня здесь собрались профессионалы и специалисты из разных стран, находящиеся на передовой борьбы с кризисами и катастрофами, посвятившие свою жизнь служению обществу. Я высоко ценю динамично развивающееся партнерство между соответствующими органами дружественных стран в области глобальной гражданской обороны, в том числе подготовки к чрезвычайным ситуациям и реагирования на катастрофы.

Азербайджан придает большое значение международному сотрудничеству в области гражданской обороны. Как ответственный член международного сообщества, наша страна принимает самое непосредственное участие в формировании и реализации глобальных инициатив, направленных на защиту человеческой жизни, охрану окружающей среды и инфраструктуры. Ряд важных международных мероприятий, которые принимал Азербайджан, в частности, состоявшаяся в прошлом году COP29 и предстоящий в следующем году Всемирный форум городов, служат решению самых актуальных проблем, волнующих человечество, устранению их последствий и в целом укреплению глобальной солидарности.

Сегодня мобилизация усилий всех государств-членов и обеспечение их взаимодействия в целях укрепления устойчивости и повышения авторитета Международной организации гражданской обороны, являющейся универсальной площадкой для развития механизмов гражданской обороны на международной арене, имеют стратегически важное значение. На фоне возрастающих рисков в современном мире крайне необходимо наличие сильной Международной организации гражданской обороны, способной реагировать на вызовы времени, адаптироваться к ним и служить эффективным инструментом международной солидарности и взаимопомощи.

Именно в этом контексте предстоящие в ходе сессии выборы генерального секретаря станут решающим этапом в определении дальнейших направлений развития организации. Среди выдвинутых на выборах кандидатов есть и представитель Азербайджанской Республики. Верю, что в случае избрания генеральным секретарем представителя нашей страны он будет прилагать последовательные и принципиальные усилия для повышения эффективности деятельности Международной организации гражданской обороны, обеспечения прозрачности и укрепления отчетности в управлении, формирования гибкой и эффективной организационной модели, пользующейся полным доверием у международных партнеров.

Уверен, что 3-я внеочередная сессия Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны будет способствовать дальнейшему укреплению международной системы гражданской обороны и совершенствованию деятельности организации.

Выражаю вам наилучшие пожелания, желаю успехов в работе мероприятия».

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