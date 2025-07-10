Более 1500 учителей лишились контрактов после неудачной сертификации по иностранным языкам

На сертификационном экзамене по иностранным языкам лишь 12% преподавателей сумели показать положительный результат.

Как передает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии в Университете ADA, посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

Он подчеркнул, что трудовые контракты 1 657 человек были прекращены.

«Есть 15 районов и городов с низким средним баллом. Например, в Астаре с каждым третьим педагогом нам пришлось расстаться. Мы заменим их новыми учителями и надеемся, что в дальнейшем показатели улучшатся», — добавил министр.