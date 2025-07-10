Каким учителям в Азербайджане платят более 2000 манатов?

Были опубликованы данные о средней месячной зарплате учителей на 2025–2026 учебный год.

Как передает 1news.az, министр науки и образования Эмин Амруллаев в своём выступлении на мероприятии, посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование», отметил, что на данный момент 1% педагогов преподаёт по 34 часа в неделю и получает оплату труда в размере 2000 манатов и выше:

«В эту категорию входят 1399 человек. 11% учителей проводят по 31 часу в неделю и получают заработную плату от 1500 до 2000 манатов. В эту группу включены 12 803 человека. 33% педагогов преподают по 25 часов еженедельно и получают от 1000 до 1500 манатов — это 39 296 человек. 41% преподавателей ведут занятия по 17 часов в неделю и получают от 500 до 1000 манатов — эта категория насчитывает 49 757 человек. Наконец, 14% учителей преподают всего 8 часов в неделю и получают зарплату до 500 манатов. Таких педагогов — 17 492 человека».

Эмин Амруллаев добавил, что нынешний подход направлен на оптимизацию работы школ, увеличение учебной нагрузки учителей и обеспечение их справедливой оплатой труда.