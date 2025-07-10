Эмин Амруллаев о состоянии классов с обучением на русском языке и их будущем

Закрытие русского сектора в Азербайджане не обсуждается на данный момент.

Как передает 1news.az, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев в своём выступлении на мероприятии в Университете ADA, посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель — качественное образование».

«Мы стремимся к тому, чтобы ученики хорошо владели не только иностранными языками, но и азербайджанским. Однако у нас имеются некоторые проблемы с преподаванием русского языка.

В процессе набора на работу максимальные баллы кандидатов, желающих преподавать в русскоязычных классах, колеблются в пределах 50–60, тогда как для азербайджанского направления этот показатель превышает 80.

Поэтому мы вынуждены принимать на работу учителей для русскоязычных классов с низкими результатами, так как других претендентов просто нет», — подчеркнул министр.

По его словам, качество образования в русскоязычных классах стремительно ухудшается.

«Основная причина — учительский состав. Все школы в Азербайджане являются азербайджанскими, и все учащиеся, независимо от языка обучения, обязаны отлично владеть азербайджанским языком», — добавил он.