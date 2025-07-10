Часть уволенных директоров школ вернулись к работе через суд

Примерно 20% директоров школ, освобождённых от должности, были восстановлены на работе по решению суда.

Как передает 1news.az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе своего выступления на мероприятии, проходящем в Университете АДА и посвящённом теме «Сертификация 2025: профессиональный учитель – качественное образование».

Также Э. Амруллаев отметил наличие негативных инцидентов, выявленных в школах, подчеркнув, что все подобные случаи тщательно проверяются, и в отношении них принимаются меры в рамках действующего законодательства.