Danone уходит из Азербайджана

Общество с ограниченной ответственностью "Danone", зарегистрированное в Азербайджане в ноябре 2006 года, объявило о своей ликвидации.

Как сообщает Marja, кредиторы могут предъявить свои требования в течение двух месяцев по адресу: AZ1025, город Баку, Хатаинский район, улица Ходжалы, дом 37, Demirchi Tower, 21-й этаж, передает 1news.az.

Уставный капитал ООО "Danone" составляет 390 460 манатов, а его законным представителем является Халилов Натиг Азад оглу.

Отметим, что в настоящее время партнёром компании "Danone" в Азербайджане является "Avrora Qrup".

"Danone" – французская глобальная пищевая компания со штаб-квартирой в Париже.