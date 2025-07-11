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Поезда на одной из станций Баку будут ждать пассажиров дольше - ВИДЕО

Фаига Мамедова14:48 - Сегодня
Поезда на одной из станций Баку будут ждать пассажиров дольше - ВИДЕО

Для повышения удобства пассажиров с этой недели вводятся изменения в расписание движения поездов на станции «Сахил» Бакинского метрополитена.

Как передает 1news.az, отныне по пятницам, субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни и во время проведения массовых мероприятий поезда на станции «Сахил» будут ждать пассажиров дополнительную минуту в вечерние часы.

Отмечается, что этот шаг является частью усилий по улучшению комфорта для пассажиров.

Более подробную информацию об изменениях можно получить посредством видеопрезентации.

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