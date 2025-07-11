В Кюрдамире прорвало магистральный водопровод: более 20 тыс. человек остались без воды
В Кюрдамирском районе произошёл прорыв магистрального водопровода.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на 22-м километре автодороги Агсу-Бахтамтепе, в той части трубопровода, которая проходит по территории села Уджарлы района.
В результате прорыва двухметрового участка трубы диаметром 500 миллиметров подача воды прекратилась для 21 тысячи человек.
На место происшествия были стянуты силы и техника управления эксплуатации водных и мелиоративных систем Кюрдамирского района.
Ведутся необходимые работы по устранению возникших неполадок.
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