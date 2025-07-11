В Кюрдамире прорвало магистральный водопровод: более 20 тыс. человек остались без воды

В Кюрдамирском районе произошёл прорыв магистрального водопровода.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован на 22-м километре автодороги Агсу-Бахтамтепе, в той части трубопровода, которая проходит по территории села Уджарлы района.

В результате прорыва двухметрового участка трубы диаметром 500 миллиметров подача воды прекратилась для 21 тысячи человек.

На место происшествия были стянуты силы и техника управления эксплуатации водных и мелиоративных систем Кюрдамирского района.

Ведутся необходимые работы по устранению возникших неполадок.