В Нахчыване приостановлена работа нескольких точек продажи донера - ФОТО

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в шести точках продажи донера выявлены серьезные нарушения санитарных норм, в связи с чем их деятельность временно приостановлена.

Также из обращения изъято 1150 кг сырого донера с истекшим сроком годности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на media.az, c учетом участившихся случаев пищевых отравлений в заведениях общественного питания, при Агентстве продовольственной безопасности НАР была создана специальная рабочая группа. Ее задача — усиление контроля за соблюдением санитарных требований и защита прав потребителей.

В рамках проведенных мониторингов были проверены 38 предприятий, специализирующихся на продаже донера. В большинстве из них зафиксированы серьезные отклонения от санитарно-гигиенических норм и требований технических нормативных актов в области пищевой безопасности.

В частности, в ряде заведений майонез и соусы хранились при нарушении температурного режима, размораживание мяса происходило с отступлением от санитарных правил, остатки донера с предыдущих дней повторно предлагались клиентам, сотрудники не проходили обязательные медицинские осмотры, нарушались правила товарного соседства. Также выявлено отсутствие водоснабжения и канализации, а оборудование для приготовления донера оказалось неисправным.

С образцов сырого мяса, готового донера, майонеза и соусов были взяты пробы и направлены в лаборатории.

Продукты, не соответствующие установленным стандартам, были признаны непригодными к употреблению и удалены из оборота.

В отношении шести заведений, в которых были выявлены наиболее серьезные нарушения, принято решение о временном ограничении деятельности до полного устранения выявленных несоответствий.