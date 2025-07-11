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Тофик Зульфугаров: Встреча в Абу-Даби - начало мирного процесса без участия России

Себа Агаева10:25 - Сегодня
Тофик Зульфугаров: Встреча в Абу-Даби - начало мирного процесса без участия России

Встреча лидеров Азербайджана и Армении, состоявшаяся 10 июля в Абу-Даби, может стать важной вехой на пути к долгожданному мирному соглашению между двумя странами.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров, проанализировав итоги переговоров, поделился рядом наблюдений и предположений, которые позволяют говорить о возможном начале нового этапа урегулирования - без участия России и с растущей ролью других международных игроков. В своем комментарии, опубликованном на официальной странице в facebook, дипломат отметил ключевые геополитические сдвиги, обозначившиеся по итогам встречи в ОАЭ.

Подписание мирного соглашения - в ожидании изменений Конституции Армении

По мнению Зульфугарова, подписание рамочного мирного соглашения, де-факто уже парафированного, по-прежнему остается привязанным к выполнению главного условия, выдвинутого Азербайджаном - устранению из Конституции Армении территориальных претензий.

Зангезурский коридор — в центре внимания

Хотя тема транспортных коммуникаций, включая Зангезурский коридор, была формально исключена из текста рамочного мирного соглашения, именно она стала основной темой обсуждения в ходе переговоров.

Снижение роли России и возможное подключение третьих стран

По его мнению, одним из факторов нарастания напряженности в отношениях между Баку и Москвой Зульфугаров называет неспособность или нежелания российской стороны обеспечить выполнение 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В результате, по его словам, Азербайджан и Армения готовы рассматривать возможность привлечения третьей стороны - возможно, США или Турции - в качестве гаранта безопасности функционирования Зангезурского коридора.

Иранский фактор может быть снят с повестки

Экс-министр предполагает, что тема так называемых «красных линий» Ирана в отношении Зангезура могла быть снята с повестки в результате переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Без России — но с новым качеством

Зульфугаров отмечает, что утверждения о том, что встреча в Абу-Даби стала первой встречей Ильхама Алиева и Никола Пашиняна без участия России, ошибочны. Однако, по его мнению, это одна из первых встреч, на которой обсуждался вопрос функционирования Зангезурского коридора без российского контроля.

Историческая параллель

«Если мои предположения верны, то эту встречу можно назвать исторической. Армяно-азербайджанский конфликт, по сути, вернулся к своей исходной точке», — подчеркнул Зульфугаров. Он напомнил, что первыми азербайджанскими беженцами в ходе конфликта стали жители Гафана, покинувшие свои дома еще осенью 1987 года, а первой атакованной коммуникацией армянскими националистами стала Мегринская часть Азербайджанской железной дороги».

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