Дважды избежала смерти: История погибшей в Габале 4-летней девочки - ФОТО

Мать 4-летней Нармин Исмаиловой, Айтедж Исмаилова, чья дочь трагически погибла 9 июля, утонув в бассейне во дворе арендованного ими дома в поселке Вендам Габалинского района, сообщила Qafqazinfo, что инцидент произошел мгновенно.

По словам родительницы, до этого несчастного случая её ребёнок уже дважды сталкивался со смертельной опасностью. «В день происшествия мы ходили в магазин, и там мою дочь чуть не сбила машина. Мы вытащили её из-под автомобиля в последний момент. В тот же день, когда Нармин была в бассейне с отцом и другой моей дочерью, она тоже чуть не утонула – вода попала ей в горло, и она сильно испугалась. Отец сразу же вытащил её из бассейна, и ребёнок сказал, что больше не будет заходить в воду, потому что испугался. Казалось, что пришло время её смерти, и судьба забрала её», — рассказала Айтедж Исмаилова.

А.Исмаилова добавила, что смертельный инцидент произошёл после того, как её 4-летняя дочь поскользнулась и упала рядом с бассейном. «Моя дочь поскользнулась и упала, когда проходила мимо, у неё даже остался синяк возле уха. Она упала, получила травму, а затем соскользнула и упала в бассейн. Всё произошло за 2 минуты, я была дома, а когда вышла, было уже поздно», — уточнила мать.

Отмечается, что семья приехала на отдых в Габалу из посёлка Локбатан Гарадагского района города Баку и проживала в арендованном доме типа "A-Frame" в Вендаме. По данному факту Габалинская районная прокуратура проводит расследование.