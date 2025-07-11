От «Нефтчиляр» до Гюнешли: путешествие в мир разбитых сидений и бездорожья на маршруте №50 - ВИДЕО

Сломанные сиденья, обветшалые салоны и автобусы, давно выработавшие свой эксплуатационный ресурс — именно такая картина встречает пассажиров маршрута №50 в Баку.

Как передает 1news.az, соответствующие кадры были сняты в автобусах, курсирующих между станцией метро «Нефтчиляр» и поселком Ени Гюнешли.

Пассажиры не скрывают недовольства плачевным состоянием общественного транспорта на данном маршруте. По их словам, ситуацию усугубляет нестабильный график движения. Если в дневное время интервалы между автобусами еще остаются более или менее приемлемыми, то к вечеру они значительно увеличиваются. Особенно острой проблема становится в ночное время, когда автобусы маршрута №50 полностью прекращают движение, оставляя жителей без возможности добраться до дома.

Примечательно, что водители автобусов отрицают наличие каких-либо проблем.

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