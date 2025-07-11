Ильхам Алиев поздравил президента Монголии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха по случаю Национального дня этой страны.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.
В послании говорится:
«Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Монголии.
Мы придаем большое значение развитию отношений с Вашей дружественной страной. В настоящее время сформировались благоприятные условия для еще большего расширения повестки дня азербайджано-монгольских двусторонних отношений, наполнения нашего сотрудничества новым содержанием в сферах, представляющих взаимный интерес.
Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами как в двусторонней, так и многосторонней плоскости в интересах наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания».