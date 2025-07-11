 Ильхам Алиев поздравил президента Монголии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

First News Media11:35 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха по случаю Национального дня этой страны.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В послании говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Монголии.

Мы придаем большое значение развитию отношений с Вашей дружественной страной. В настоящее время сформировались благоприятные условия для еще большего расширения повестки дня азербайджано-монгольских двусторонних отношений, наполнения нашего сотрудничества новым содержанием в сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами как в двусторонней, так и многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания».

Поделиться:
213

Актуально

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого ...

Xроника

Президент утвердил исполнение госбюджета за прошлый год

В мире

РПК подтвердила, что добровольно сдала и сожгла оружие

Общество

В Садараке открыт первый автозаправочный комплекс под брендом SOCAR - ФОТО - ВИДЕО

Xроника

Утверждено исполнение бюджета ГНФАР за прошлый год

Президент утвердил исполнение госбюджета за прошлый год

В Азербайджане создается информационная система «Мониторинг подозрительных операций»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты - ФОТО

Азербайджан и Китай будут оказывать взаимную правовую помощь по уголовным делам

Президент Азербайджана принял делегацию во главе со спикером Нацассамблеи Пакистана - ФОТО

Ильхам Алиев выразил соболезнования Дональду Трампу

Последние новости

Поезда на одной из станций Баку будут ждать пассажиров дольше - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Новые нормы питания: Кто и как будет ими обеспечен?

Сегодня, 14:25

Дело о беспорядках 2020 года: в Армении новые задержания

Сегодня, 14:15

В Азербайджане установлена новая процедура сертификации врачей и фармацевтов

Сегодня, 14:10

Утверждено исполнение бюджета ГНФАР за прошлый год

Сегодня, 13:58

В Баку проходит медиафорум на тему «Медиа будущего: по следам «Экинчи» - ФОТО

Сегодня, 13:50

Президент утвердил исполнение госбюджета за прошлый год

Сегодня, 13:45

Danone уходит из Азербайджана

Сегодня, 13:30

Обнародована оптовая цена на муку в Азербайджане

Сегодня, 13:22

РПК подтвердила, что добровольно сдала и сожгла оружие

Сегодня, 13:18

Azer Turk Bank отмечает своё 30-летие

Сегодня, 13:15

В Азербайджане создается информационная система «Мониторинг подозрительных операций»

Сегодня, 13:12

AYNA ответила на жалобы о круговом движении у станции метро «Нефтчиляр» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра экономики и устойчивого развития Грузии - ФОТО

Сегодня, 12:55

США продолжат поддерживать реформы в оборонном секторе Армении

Сегодня, 12:50

Погода на субботу: В Баку ожидается до 38° тепла

Сегодня, 12:40

Стартует приём в детсады Азербайджана - ДАТЫ

Сегодня, 12:33

Президент утвердил создание единой информационной системы муниципалитетов

Сегодня, 12:27

Проводится судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях

Сегодня, 12:25

Ахмед Исмайлов - о роли молодежи в развитии журналистики

Сегодня, 12:20
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45