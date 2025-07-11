Национальному онкологическому центру выделено 650 тысяч манатов

В целях укрепления материально-технической базы Национального онкологического центра Министерству здравоохранения Азербайджанской Республики из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделено 650 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, соответствующее Распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Кабинету министров и Министерству финансов поручено решить вытекающие из данного распоряжения вопросы.