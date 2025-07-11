AYNA ответила на жалобы о круговом движении у станции метро «Нефтчиляр» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ранее мы сообщали о серьёзной обеспокоенности водителей и жителей круговым движением на пересечении улиц Рустама Рустамова и Мехсети Гянджеви в Хатаинском районе Баку, недалеко от станции метро «Нефтчиляр».

Сообщалось, что на этой территории почти ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия.

В связи с этим 1news.az обратился за разъяснениями в Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA).

Как ответили нам в агентстве, специалисты AYNA провели анализ упомянутого перекрёстка. В результате проверки было установлено, что на данной территории присутствуют дорожные знаки приоритета.

«Просим водителей двигаться в соответствии с требованиями дорожных знаков», — говорится в сообщении AYNA.

11:50

Круговое движение, расположенное на пересечении улиц Рустама Рустамова и Мехсети Гянджеви в Хатаинском районе Баку, недалеко от станции метро «Нефтчиляр», стало причиной серьёзной тревоги среди жителей и водителей.

Как передает 1news.az, жалоба на этот счёт поступила на «горячую линию» BAKU.WS.

Сообщается, что на упомянутом круговом движении почти ежедневно происходит несколько дорожно-транспортных происшествий:

«Я сам ежедневно езжу по этой территории. Это кольцо настолько опасно, что там едва ли не каждый день случается одна-две аварии. Сегодня женщина-водитель из-за неопытности чуть не столкнулась со мной.

То есть, мгновенная неосторожность могла обернуться трагедией».

Отмечается, что на круге и прилегающих к нему дорогах отсутствуют дорожные знаки, что создаёт крайне опасную зону для движущихся транспортных средств.