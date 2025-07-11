Указ Президента: Изменен правовой статус государственных газет «Respublika», «Xalq qəzeti» и «Бакинский рабочий»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о совершенствовании структуры Управления делами Президента АР и внесении изменений в список структур, находящихся в подчинении этого управления.

Глава государства постановил на базе редакции газеты «Бакинский рабочий» учредить общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Редакция газеты "Бакинский рабочий"» в ведении Управления делами Президента АР.

Также предписано путем объединения редакций газет «Respublika» и «Xalq qəzeti» учредить ООО «Редакция газеты "Xalq"» в ведении этого же управления.

До периода государственной регистрации этих ООО в установленном законом порядке редакции газет «Бакинский рабочий», «Respublika» и «Xalq qəzeti» продолжат свою деятельность.