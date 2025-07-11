Президент утвердил создание единой информационной системы муниципалитетов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, а также в законы «О статусе муниципалитетов», «Об основах финансов муниципалитетов», «Об управлении муниципальными землями», «О местных (муниципальных) налогах и платежах» и «Об утверждении Положения о налоговой службе муниципалитетов», принятый Милли Меджлисом 24 июня.

Как сообщает Report, согласно нововведению, в Азербайджане предусматривается создание единой информационной системы муниципалитетов.