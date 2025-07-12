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Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный период - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:25 - Сегодня
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Сирии на переходный период - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

12 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмедом аш-Шараа в расширенном составе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства встретил Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период.

Было сделано официальное фото Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду, что визит Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в нашу страну будет иметь важное значение в развитии двусторонних связей.

Глава государства отметил, что при прежней власти в Сирии, которая на протяжении многих лет проводила недружественную политику по отношению к Азербайджану, в двусторонних связях наблюдался застой. Он подчеркнул, что после установления новой власти в Сирии открылись большие перспективы для развития отношений.

Напомнив о визите в Сирию делегации Министерства иностранных Азербайджанской Республики и делегации во главе с заместителем премьер-министра, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на состоявшихся в ходе него встречах были обсуждены проекты, связанные с развитием сотрудничества в различных сферах.

Президент Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмед аш-Шараа с удовлетворением вспомнил встречу с главой нашего государства в рамках Анталийского дипломатического форума.

Он выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за братскую поддержку, оказываемую Азербайджаном Сирии.

Ахмед аш-Шараа с сожалением отметил, что прежнее правительство нанесло вред отношениям Сирии со многими странами, в том числе и с Азербайджаном. Он заявил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях.

Поздравив Азербайджан с достигнутыми успехами и освобождением земель от оккупации, Президент Сирии на переходный период сказал, что в 90-е годы прошлого века наша страна столкнулась с трудностями, но достойно преодолела их и в настоящее время развивается.

На встрече была отмечена важность сотрудничества между нашими странами, в частности, в сфере энергетики, сообщено, что в настоящее время Сирия столкнулась с серьезной энергетической проблемой. В этом контексте было подчеркнуто, что в ближайшее время будет реализован проект экспорта азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции, что внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности этой страны. Было доведено до внимания, что Азербайджан способен внести вклад в восстановление энергетической отрасли Сирии.

Ахмед аш-Шараа подчеркнул значение вклада Азербайджана в решение серьезных энергетических проблем, с которыми в настоящее время столкнулась его страна, сказал, что это служит развитию Сирии.

В ходе беседы было затронуто сотрудничество между Азербайджаном и Сирией в гуманитарной, образовательной и культурной сферах, в том числе состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с предоставлением стипендий сирийским студентам в Азербайджане и реставрацией памятников культуры.

С учетом опыта нашей страны в восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях было подчеркнуто, что Азербайджан может внести свой вклад в процесс восстановления в Сирии в постконфликтный период.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Затем состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Сирийской Арабской Республики на переходный период Ахмеда аш-Шараа в узком составе.

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