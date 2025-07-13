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Ильхам Алиев поздравил президента Черногории

First News Media11:48 - Сегодня
Ильхам Алиев поздравил президента Черногории

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил президента Черногории Якова Милатовича с национальным праздником этой страны.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Азербайджана.

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Монтенегро.

Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Монтенегро. Наши межгосударственные связи и сотрудничество, построенные на добрых традициях и развивающиеся в конструктивном ключе, вызывают удовлетворение.

Ваш визит в нашу страну в ноябре прошлого года для участия в COP29 представляет важное значение с точки зрения развития отношений между Азербайджаном и Монтенегро. В настоящее время существуют хорошие возможности для расширения сферы охвата нашего сотрудничества в различных сферах, в частности, в области экономики, туризма, инвестирования и в других направлениях.

Уверен, что благодаря совместным усилиям и в соответствии с волей наших народов дружественные отношения между нашими странами, а также наше двустороннее и многостороннее сотрудничество будут и впредь динамично развиваться и углубляться.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Монтенегро — благополучия и процветания", - говорится в письме.

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