АЖД полностью цифровизует продажу билетов в регионах

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжает движение в сторону цифровизации, внедряя передовой международный опыт.

Главная цель – минимизировать использование бумаги, сократить негативное воздействие на окружающую среду, повысить операционную эффективность и стимулировать более удобную покупку билетов без очередей.

Как передает 1news.az, в связи с этим с 15 июля, за исключением Бакинского и Гянджинского вокзалов, деятельность билетных касс на вокзалах и станциях, обслуживающих межрегиональные направления, будет поэтапно прекращена.

АЖД активно совершенствуют свое мобильное приложение "ADY Mobile" и официальный веб-сайт (ticket.ady.az) для ускорения процессов продажи билетов. Кроме того, на сайте добавлено меню «Доступность», обеспечивающее инклюзивность и доступность услуг для всех категорий пользователей.

Повышение качества обслуживания привело к значительному увеличению доли мобильного приложения и официального сайта АЖД в покупке билетов в последние годы. Число пользователей "ADY Mobile" уже превысило 250 тысяч, а только за последние 6 месяцев почти 90 тысяч человек загрузили приложение и активно используют его широкие возможности. В прошлом году 70% пассажиров приобрели билеты на межрегиональные рейсы онлайн, а за 6 месяцев текущего года эта цифра приблизилась к 80%.

Благодаря круглосуточной работе онлайн-продажи билетов, пассажиры могут максимально экономить свое время, удобно приобретая билеты для себя, членов семьи и близких в любое время и из любого места.

Стоит отметить, что, исключая кассы в Баку и Гяндже, лишь 8% покупок бумажных билетов осуществлялось через региональные кассы. С момента ввода в эксплуатацию станций Газах, Ляки и Уджар, а также остановок Гёйнюк, Гораган, Алиабад и Гёйям, продажа билетов на этих направлениях осуществляется исключительно онлайн.

Более того, с 1 июля 2023 года была прекращена продажа бумажных билетов на поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороге. Теперь проезд по этому маршруту осуществляется бесконтактно и удобно с помощью банковской карты, приложения "ADY Mobile" или карты АЖД.

Применение безбумажных операций в пассажирских и грузовых перевозках является одним из ключевых приоритетов АЖД, и в этом направлении уже достигнуты ощутимые результаты. Присоединившись к Глобальному договору ООН в 2023 году, АЖД уделяет особое внимание защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Внедренные в последние годы цифровые решения, такие как приложение "ADY Mobile", "ADY Smart", электронный портал, а также электронные накладные для грузов, не только упрощают операции, но и направлены на минимизацию использования бумаги. Параллельно полностью оцифрованы внутренние процедуры в сфере безопасности движения.

Сокращение использования бумажных билетов является ярким свидетельством перехода Азербайджана к безбумажным операциям и развитию цифровой экономики.