Малейка Аббасзаде: «Эти специальности будут упразднены примерно через 5 лет»

Примерно через 5 лет некоторые специальности будут отменены.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвященном научно-статистическому анализу результатов приемных экзаменов на уровень бакалавриата высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Она отметила, что существует много профессий, представители которых каждый день выполняют одну и ту же работу по определенному графику:

«Эти специальности будут упразднены примерно через 5 лет».