Объявлены победители конкурса «AI Startup Challenge»

«AI Startup Challenge», организованный ABB Innovation совместно с Mastercard и Университетом ADA, успешно завершился, объединив самые яркие умы и амбициозные идеи в сфере искусственного интеллекта.

В этом году было подано более 200 заявок, из которых 40 команд прошли отбор и получили возможность представить свои проекты в финале. В рамках конкурса команды представили жюри, состоящему из местных и международных экспертов, свои ИИ-проекты, направленные на решение актуальных задач в различных отраслях.

Победителями конкурса стали команды «Granslate», «Agentixa» и «Innoroom», занявшие первое, второе и третье места соответственно.

Они получили призы в размере 5000, 3000 и 2000 манатов. Кроме того, 20 лучших команд получили доступ к преинкубационной программе ABB Innovation и платформе Mastercard Sandbox, что открывает новые возможности для развития и масштабирования их решений.

ABB Innovation стремится активно поддерживать интеграцию искусственного интеллекта в реальные отрасли, развивать местные технологические команды и выделять проекты с международным потенциалом. ABB Innovation планирует и далее развивать подобные инициативы.

Подробную информацию о новых возможностях ABB Innovation вы можете получить здесь.

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