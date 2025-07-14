Обнаружено тело ребенка, утонувшего в реке на территории Имишлинского района - ОБНОВЛЕНО
Завершились поиски ребенка, утонувшего 14 июля на участке реки Араз, проходящем через село Гёбектала Имишлинского района.
Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.
В результате поисковых мероприятий, проведенных Государственной службой по надзору за маломерными судами и спасению на водах Министерства, тело было найдено и извлечено из воды.
16:45
В части реки Араз, протекающей через село Гёбектала Имишлинского района, утонул человек.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом распространило информацию Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Согласно сообщению, к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
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