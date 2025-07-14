 В Баку из-за угрозы пожара закрыли пекарню - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку из-за угрозы пожара закрыли пекарню - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:50 - Сегодня
В Баку из-за угрозы пожара закрыли пекарню - ФОТО - ВИДЕО

Деятельность пекарни, расположенной на улице Мингячевир в Хатаинском районе столицы, приостановлена.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило МЧС.

В ходе проверки, проведенной Службой государственного пожарного надзора в пекарне, было выявлено множество нарушений в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности, на объекте не полностью установлена пожарная сигнализация и не был представлен соответствующий документ о ежегодном техническом обслуживании существующей автоматической пожарной сигнализации специализированной лицензированной организацией.

Электрохозяйство установлено с нарушениями требований "Правил устройства электроустановок", в том числе соединения и окончания кабелей и проводов не были закреплены специальными зажимами или сваркой для предотвращения образования проводящего сопротивления, которое может вызвать пожар; профилактический осмотр электрохозяйства не проводился.

Объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Не разработан план эвакуации людей на случай пожара.

Потолочные части объекта облицованы горючими материалами.

Не установлены световые указатели "Выход" для эвакуации людей.

Не представлено свидетельство об обязательном страховании недвижимого имущества объекта.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановлении деятельности пекарни, расположенной по адресу: Хатаинский район, улица Мингячевир, 20/3, в связи с выявленными фактами грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности. Один экземпляр решения передан представителю объекта.

Поделиться:
327

Актуально

Общество

Великое возвращение: Жителям ходжалинского села Ханюрду вручены ключи от домов - ...

В мире

США предлагают взять под контроль Зангезурский коридор

Xроника

Ильхам Алиев утвердил закон о теплоснабжении

Точка зрения

Слово длиной в 150 лет: от «Экинчи» до информационной Победы

Общество

На суде по уголовному делу правозащитника Руфата Сафарова зачитан обвинительный акт

Великое возвращение: Жителям ходжалинского села Ханюрду вручены ключи от домов - ФОТО

В автомобиле азербайджанского блогера произошел взрыв - ВИДЕО

В Сумгайыте женщина получила ножевые ранения

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Фиксированный тариф на электроэнергию в Азербайджане не превысит 1 маната в месяц

Муж убитой свекром Гюнель: Версию о «чести» мой отец выдумал, чтобы смягчить свою вину. Она была моим ангелом - ВИДЕО

Найден пропавший в Баку мужчина с ограниченными возможностями - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане арестованы лица, воевавшие в составе ЧВК «Вагнер»

Последние новости

В азербайджанской армии прошли мероприятия в связи с годовщиной Товузских боев

Сегодня, 18:45

На суде по уголовному делу правозащитника Руфата Сафарова зачитан обвинительный акт

Сегодня, 18:30

Великое возвращение: Жителям ходжалинского села Ханюрду вручены ключи от домов - ФОТО

Сегодня, 18:15

В авиакатастрофе под Лондоном погибли четыре человека

Сегодня, 18:04

США предлагают взять под контроль Зангезурский коридор

Сегодня, 17:55

Старейший президент мира выдвинулся на восьмой срок

Сегодня, 17:33

В Азербайджане создаются национальные парки Ахар-Бахар и Илису

Сегодня, 17:30

В автомобиле азербайджанского блогера произошел взрыв - ВИДЕО

Сегодня, 17:27

В Сумгайыте женщина получила ножевые ранения

Сегодня, 17:25

Как долго продлится жаркая погода в Азербайджане?

Сегодня, 17:19

Ильхам Алиев утвердил закон о теплоснабжении

Сегодня, 17:00

Шмыгаль возглавит Минобороны Украины

Сегодня, 16:55

В Берлине начался суд над врачом, обвиняемым в убийстве 15 пациентов

Сегодня, 16:52

В Баку из-за угрозы пожара закрыли пекарню - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 16:50

В Аразе утонул человек

Сегодня, 16:45

Во Франции заключённый сбежал в сумке с грязным бельём

Сегодня, 16:25

Зеленский предложил вице-премьеру Свириденко возглавить правительство Украины

Сегодня, 16:18

HONOR открывает первый фирменный магазин в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 16:15

Иреван заявляет о недопустимости вмешательства Карапетяна, как гражданина РФ, в политику Армении

Сегодня, 16:11

Объявлены победители конкурса «AI Startup Challenge»

Сегодня, 16:08
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45