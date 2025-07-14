В Баку из-за угрозы пожара закрыли пекарню - ФОТО - ВИДЕО

Деятельность пекарни, расположенной на улице Мингячевир в Хатаинском районе столицы, приостановлена.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило МЧС.

В ходе проверки, проведенной Службой государственного пожарного надзора в пекарне, было выявлено множество нарушений в области пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

В частности, на объекте не полностью установлена пожарная сигнализация и не был представлен соответствующий документ о ежегодном техническом обслуживании существующей автоматической пожарной сигнализации специализированной лицензированной организацией.

Электрохозяйство установлено с нарушениями требований "Правил устройства электроустановок", в том числе соединения и окончания кабелей и проводов не были закреплены специальными зажимами или сваркой для предотвращения образования проводящего сопротивления, которое может вызвать пожар; профилактический осмотр электрохозяйства не проводился.

Объект не полностью обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Не разработан план эвакуации людей на случай пожара.

Потолочные части объекта облицованы горючими материалами.

Не установлены световые указатели "Выход" для эвакуации людей.

Не представлено свидетельство об обязательном страховании недвижимого имущества объекта.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановлении деятельности пекарни, расположенной по адресу: Хатаинский район, улица Мингячевир, 20/3, в связи с выявленными фактами грубого нарушения норм и правил пожарной безопасности. Один экземпляр решения передан представителю объекта.