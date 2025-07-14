Ильхам Алиев утвердил закон о теплоснабжении

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о применении Закона о теплоснабжении.

Данный закон регулирует отношения между субъектами теплоснабжения, потребителями и государственными органами (структурами), действующими в сфере теплоснабжения, в связи с производством, распределением (включая передачу), продажей и потреблением теплоэнергии, а также определяет правовые, экономические и организационные основы теплоснабжения.

С законом можно ознакомиться по ссылке.