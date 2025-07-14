В Сумгайыте женщина получила ножевые ранения

В Сумгайыте была госпитализирована местная жительница Мехрибан Абдуллаева (1989 г.р.) с ножевыми ранениями.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Иншаатчылар.

По предварительной информации, травмы женщине нанес ее сосед — Кямран Дадашлы (2004 г.р.).

Пострадавшая была срочно доставлена в больницу. По данным Сумгайытского медицинского центра, у нее диагностированы колото-резаные раны левого плеча и левой ягодичной области. Состояние пациентки оценивается как стабильное.

В настоящее время по факту происшествия проводится расследование.