В Азербайджане создаются национальные парки Ахар-Бахар и Илису

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании национальных парков Ахар-Бахар и Илису.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Согласно данному распоряжению, национальный парк Ахар-Бахар создается на площади 23901,99 га за счет земель, выделенных из государственных резервных фондов Самухского района (11113,46 га), Евлахского района (7000,10 га) и Гахского района (5788,43 га).

В свою очередь национальный парк Илису создается на площади 13966,0 га за счет земель, выделенных из государственных резервных фондов Загатальского района (206,74 га) и Гахского района (13759,26 га).