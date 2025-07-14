СГБ Азербайджана нанесла удар по киберпреступности: разоблачены похитители персональных данных

В Сабаильском районном суде города Баку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Азербайджанской Республики Гаджиева Нихада Ахмед оглу, обвиняемого по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает 1news.az, Нихад Гаджиев, занимавшийся созданием и управлением интернет-ресурсом типа «даркнет», а также продажей личных данных и другой информации, запрещенной к распространению законом, был арестован в ходе оперативно-технических мероприятий, проведенных СГБ, как один из участников киберпреступной группы.

Установлено, что Гаджиев совместно с сообщниками организовывал кибератаки на информационные порталы, такие как xeberoxu.az и другие, получая контроль над указанными сайтами, изменял содержание новостей.

Он также незаконно получал личные данные пользователей, предлагая им скачивать мобильные приложения, содержащие вредоносный код, такие как Çarxla Qazan.apk, Paypal.apk, на их мобильные телефоны.

Кроме того, Нихад Гаджиев приобретал домены, похожие на официальные интернет-страницы ряда компаний и учреждений, действующих в Азербайджанской Республике (İrşad Electronics, Baku Electronics, Xalq Bank и др.), создавая поддельные сайты. Он представлял их в социальных сетях как настоящие интернет-страницы и массово похищал личные данные пользователей под предлогом проведения скидочных кампаний.

Примечательно, что члены группы также использовали инструменты кибератак "Call Spoofing", позволяющие совершать вводящие в заблуждение звонки с имитацией любого мобильного номера, принадлежащего другим людям и компаниям. Они отправляли поддельные SMS-сообщения от имени компаний, обманывая людей, а также организовывали продажу таких онлайн-услуг.

Суд установил срок ареста Нихада Гаджиева первоначально на 3 месяца.