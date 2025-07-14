Столкновение двух иномарок обернулось трагедией, есть погибший и раненые - ОБНОВЛЕНО

13 июля около 23:20 в отделение скорой медицинской помощи Сабунчинского медицинского центра были госпитализированы 5 человек (мужского пола) в связи с дорожно-транспортным происшествием.

Об этом 1news.az сообщили в TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями).

Было отмечено, что пациентам с различными телесными повреждениями оказана необходимая медицинская помощь. Лица, состояние которых стабильно, выписаны для амбулаторного лечения домой.

10:05

В Сабунчинском районе Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, автомобиль марки Kia Rio, за рулем которого находился Ризван Вагиф оглу Абасов (1965 г.р.), столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением Тебриза Аляз оглу Бахышзаде (1993 г.р.).

В результате столкновения водитель Kia Rio Р.Абасов погиб на месте. Его сын — Кянан Ризван оглу Абасов (1991 г.р.), а также водитель Skoda Rapid Т.Бахышзаде и находившиеся с ним в машине пассажиры — Рахиб Сахиб оглу Исмаилов (1986 г.р.), Назим Вахаб оглу Алиев (1961 г.р.) и Гурбан Сагиф оглу Гурбанов (1995 г.р.) — были доставлены в Сабунчинский медицинский центр с травмами различной степени тяжести.

По данному факту возбуждено уголовное дело.