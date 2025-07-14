На одном из перекрестков Баку установлены светофоры нового поколения - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел Азербайджана принял меры для устранения хаотичной ситуации на одном из нерегулируемых перекрестков столицы.

Речь идет о пересечении улиц Центральный бульвар и Ильгара Мирзоева в Хатаинском районе.

Как передает 1news.az, ЦИУТ установил на данном участке светофоры нового поколения, которые оснащены современным LED-освещением и, что важно, включают в себя пешеходные секции.

Ожидается, что это значительно улучшит безопасность и упорядочит движение как для водителей, так и для пешеходов на данном перекрестке.