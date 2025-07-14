Малейка Аббасзаде: В этом году в Университете ADA впервые будут открыты места по госзаказу

Число мест по госзаказу в этом году увеличилось на 2%.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявила председатель Правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на мероприятии, посвящённом научно-статистическому анализу результатов приёмных экзаменов на уровень бакалавриата высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Она отметила, что 46,69% поступивших в высшие учебные заведения смогут обучаться по государственному заказу.

«Остальные 53,31% получат возможность учиться на платной основе», — добавила Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ также сообщила, что в этом году впервые планируется открытие мест по госзаказу в Университете ADA:

«Информация о плановых местах будет опубликована в 4-м журнале для абитуриентов».

М.Аббасзаде также подчеркнула, что абитуриенты русского сектора получают лишь 5-8% мест по госзаказу:

«Абитуриенты азербайджанского и русского секторов подают заявления на места по госзаказу одновременно. Поскольку количество поступающих из азербайджанского сектора значительно больше, подавляющее большинство этих мест занимают студенты именно этого сектора».