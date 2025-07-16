Талантливый мальчик угасает: 16-летний Руслан нуждается в помощи - ФОТО - ВИДЕО

В редакцию 1news.az обратилась Гияфат Аббасова — мать, чье сердце разрывается от боли за своего 16-летнего сына, Руслана Ибрагимли.

Подростку был поставлен страшный диагноз: очаговое поражение головного мозга.

По словам Гияфат ханум, полгода назад врачи подтвердили диагноз, но так и не смогли определить причины возникновения этого недуга. До болезни Руслан был обычным мальчиком, прилежно учился, посещал школу и, что поразительно, владел пятью языками. Все учителя из его школы глубоко опечалены, что такой талантливый ребенок заболел.

Жизнь Руслана и его матери превратилась в череду мучительных испытаний. Когда у мальчика начинаются приступы, он бьется в судорогах, кричит и плачет от боли. Гияфат Аббасова с ужасом вспоминает, как в последний раз Руслан разбил ноги до крови.

Сама Гияфат Аббасова не понаслышке знает, что такое страдание. Она растит сына в одиночку и много лет борется с сахарным диабетом: «Муж умер четыре года назад. Сахар меня убивает, мое давление поднимается до 250. Руслан родился у меня спустя 15 лет. Моя главная задача — это вылечить его, пока смерть не настигла меня».

По словам отчаявшейся матери, впереди у Руслана три месяца работы с психологом, каждый день которой обходится в 30 манатов. Кроме того, на лекарства ежемесячно уходит от 350 до 400 манатов. Гияфат ханум обращается за помощью, ее голос дрожит от надежды и безысходности: «Прошу вас, помогите собрать хотя бы 2000 манатов. Помощи у меня нет, и я вновь и вновь надеюсь, что, быть может, отыщется кто-то, кто возьмет его лечение на себя».

Kapital Bank: 4169 7388 8565 0717

Номер мамы для связи: +994 51 986 64 42

Медицинские справки публикуем ниже.

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