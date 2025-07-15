Ильхам Алиев утвердил два меморандума с Саудовской Аравией

Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Министерством окружающей среды, водного и сельского хозяйства Саудовской Аравии о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Глава государства также утвердил меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Главным транспортным управлением Саудовской Аравии о взаимном признании сертификатов в соответствии с правилом I/10 международной конвенции от 1978 года о подготовке моряков.

Оба документа были подписаны 28 апреля в Эр-Рияде.