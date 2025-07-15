Более 100 кг потемневшего мяса с резким запахом не дошло до потребителя - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана и Агдамского районного отдела полиции МВД провели контрольные мероприятия на посту Аскеран.

В ходе проверки был остановлен автомобиль Mercedes с госномером 90 HV 895, принадлежащий Хасполадзаде Шамси Рафаил оглу. В машине обнаружена туша крупного рогатого скота весом около 120 кг.

Как передает 1news.az, при осмотре было установлено, что мясо не прошло необходимую ветеринарно-санитарную экспертизу. Более того, оно имело резкий неприятный запах, потемневший цвет и перевозилось в антисанитарных условиях. В своих объяснениях Хасполадзаде Шамси Рафаил оглу сообщил, что мясо было забито Аббасовым Ризваном Аваз оглу в селе Нарышлар Лачинского района и предназначалось для доставки в Агджабединский район по его заказу.

Для проведения дальнейших исследований образцы мяса были направлены в лабораторию Института продовольственной безопасности. Непригодный для употребления продукт помещен на хранение в холодильное помещение. По данному факту принимаются меры согласно действующему законодательству, расследование продолжается.