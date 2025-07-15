Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

Пожар в лесном массиве в Джалилабадском районе локализован, сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, возгорание началось на территории вблизи села Зопун и из-за жаркой погоды и сильного ветра распространилось на лесной массив.

"В настоящее время на месте наблюдается лишь незначительное тление. В результате пожара на 4-м лесном участке Джалилабадского лесничества 11-го Регионального лесного хозяйственного центра сгорели кустарники и сухая трава. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, регионального центра и ИВ Джалилабадского района продолжают работу по полной ликвидации очагов тления", - отметила она.

Представитель министерства также добавила, что лесному смотрителю Гяни Надирову, который участвовал в тушении пожара и отравился дымом, была оказана медицинская помощь, и его состояние удовлетворительное.

Отметим, что к тушению пожара пожара в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района незамедлительно были направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для предотвращения распространения пожара на близлежащие территории и ускорения работ по его тушению в район были привлечены два вертолета Авиационного отряда, силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

17:23

Мероприятия по тушению пожара в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района продолжаются.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлечённые к тушению, принимают меры по предотвращению распространения и ликвидации пожара.

Сообщается, что на территории, где произошёл пожар, один человек отравился дымом. На место происшествия привлечена бригада скорой помощи.

16:00

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожара.

Ветреная погода значительно затрудняет работу по пожаротушению.

Дополнительная информация будет предоставлена.