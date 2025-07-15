 Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова19:30 - Сегодня
Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

Пожар в лесном массиве в Джалилабадском районе локализован, сообщила Report пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

По ее словам, возгорание началось на территории вблизи села Зопун и из-за жаркой погоды и сильного ветра распространилось на лесной массив.

"В настоящее время на месте наблюдается лишь незначительное тление. В результате пожара на 4-м лесном участке Джалилабадского лесничества 11-го Регионального лесного хозяйственного центра сгорели кустарники и сухая трава. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям, регионального центра и ИВ Джалилабадского района продолжают работу по полной ликвидации очагов тления", - отметила она.

Представитель министерства также добавила, что лесному смотрителю Гяни Надирову, который участвовал в тушении пожара и отравился дымом, была оказана медицинская помощь, и его состояние удовлетворительное.

Отметим, что к тушению пожара пожара в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района незамедлительно были направлены силы Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Для предотвращения распространения пожара на близлежащие территории и ускорения работ по его тушению в район были привлечены два вертолета Авиационного отряда, силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

17:23

Мероприятия по тушению пожара в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района продолжаются.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, силы Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлечённые к тушению, принимают меры по предотвращению распространения и ликвидации пожара.

Сообщается, что на территории, где произошёл пожар, один человек отравился дымом. На место происшествия привлечена бригада скорой помощи.

16:00

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в горной местности в направлении села Зопун Джалилабадского района.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по предотвращению распространения и тушению пожара.

Ветреная погода значительно затрудняет работу по пожаротушению.

Дополнительная информация будет предоставлена.

Поделиться:
679

Актуально

Общество

В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

В мире

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала

В мире

Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа мошенником и аферистом

Точка зрения

Слово длиной в 150 лет: от «Экинчи» до информационной Победы

Общество

Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Начался суд над тиктокером по прозвищу «Roşka» – ФОТО

Генпрокурор Азербайджана и председатель Верховного суда Ирака обсудили вопросы сотрудничества

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Адвокат Джахида Шахбазова: Уголовное дело возбуждено по факту, а не против врача - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Доведение до самоубийства»? Прокуратура расследует смерть девушки в Бинагади - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджан прибыла очередная группа украинских детей - ФОТО

Где учились провалившие сертификацию по математике учителя?

Последние новости

усейн Гусейнов представил в ООН достижения Азербайджана в области гендерного равенства - ФОТО

Сегодня, 21:40

В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала

Сегодня, 21:17

Состоялась встреча представителей Минобороны Азербайджана с делегацией НАТО

Сегодня, 21:00

Трамп назвал армянского лоббиста Адама Шиффа мошенником и аферистом

Сегодня, 20:42

Страны ЕС не смогли договориться по 18-му пакету санкций против России

Сегодня, 20:20

Facebook начнет блокировать аккаунты за плагиат

Сегодня, 20:00

Глава МИД Азербайджана принял посла Нидерландов в связи с завершением ее дипломатической миссии

Сегодня, 19:45

Пожар в лесном массиве в Джалилабаде локализован - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:30

Мировая звезда рэпа выступит на DREAM Fest 2025 - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

В суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО

Сегодня, 19:00

Начался суд над тиктокером по прозвищу «Roşka» – ФОТО

Сегодня, 18:45

Генпрокурор Азербайджана и председатель Верховного суда Ирака обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня, 18:30

Фигуристке Веронике Жилиной отказали в переходе в сборную, несмотря на гражданство Азербайджана

Сегодня, 18:15

В части одного из районов Баку два дня не будет воды

Сегодня, 18:00

В Англии начался суд над мужчинами, уничтожившими «дерево Робин Гуда» - ФОТО

Сегодня, 17:41

«Здесь не Панамский канал...» - Ильгар Велизаде о том, почему ни США, ни другие внешние игроки не могут управлять Зангезурским коридором

Сегодня, 17:12

Ирландский турист просрочил визу и провёл 100 дней в тюрьме США

Сегодня, 16:50

Денис Шмыгаль подал в отставку с должности премьер-министра Украины

Сегодня, 16:45

На Азербайджан с этой даты надвигаются ливни с грозами и градом

Сегодня, 16:40

ЦБА выдал обязательные предписания двум страховым компаниям

Сегодня, 16:33
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45