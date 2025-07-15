В Азербайджане задержан передававший личные данные граждан за рубеж киберпреступник

Сотрудники Министерства внутренних дел Азербайджана в ходе оперативно-технических мероприятий выявили и задержали мужчину, подозреваемого в массовом финансовом мошенничестве.

Он обвиняется в хищении денежных средств с банковских счетов граждан путем поддельных запросов, основанных на их личных данных.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД, 34-летний Гуламов Элдениз Шаиг оглу подозревается в совершении краж группой лиц по предварительному сговору с использованием электронных носителей информации и информационных технологий.

Установлено, что Э.Гуламов совместно с другими лицами по предварительному сговору совершил ряд преступных деяний, получая удостоверения личности, паспорта и банковские карты граждан через различные социальные сети и мессенджеры.

Преступная деятельность этих лиц не ограничивалась этим. Полученные документы и копии банковских карт они трансформировали в «кибербункеры». Преступная группа действовала преимущественно через Facebook, Instagram и WhatsApp, представляясь представителями банковско-финансовых, ломбардных, гуманитарных и государственных организаций.

Также было установлено, что злоумышленники создавали поддельные профили, используя фотографии должностных лиц азербайджанских банков, и выдавали себя за сотрудников банка. При этом они проводили видеозапись лиц граждан.

Общий ущерб, нанесенный гражданам этими и другими методами, превышает 300 тысяч манатов.

В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются мероприятия в отношении подозреваемого и других лиц, личности которых установлены в ходе следствия.