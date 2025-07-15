В части одного из районов Баку два дня не будет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на линии питьевого водоснабжения, проходящей через Хатаинский район, с завтрашнего дня, с 22:00 16 июля до вечера 17 июля, подача воды будет временно приостановлена в некоторых районах.

Как сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (АДВРА), поэтапное восстановление подачи воды в прежнем режиме начнется с вечера 17 июля, передает 1news.az.