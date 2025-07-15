На трассе Баку-Алят-Газах загорелся автомобиль - ВИДЕО

На автомагистрали Баку-Алят-Газах произошло возгорание автомобиля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, по имеющейся информации, автомобиль, находившийся в движении, внезапно загорелся. В результате инцидента задняя и нижняя части транспортного средства серьезно пострадали от огня.

Из-за пожара окрестности окутал густой дым. На место происшествия немедленно прибыли пожарные Государственной службы пожарной безопасности МЧС и сотрудники дорожно-патрульной службы.

Причины возгорания в настоящее время выясняются.