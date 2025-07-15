На трассе Баку-Алят-Газах загорелся автомобиль - ВИДЕО
На автомагистрали Баку-Алят-Газах произошло возгорание автомобиля.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на BAKU.WS, по имеющейся информации, автомобиль, находившийся в движении, внезапно загорелся. В результате инцидента задняя и нижняя части транспортного средства серьезно пострадали от огня.
Из-за пожара окрестности окутал густой дым. На место происшествия немедленно прибыли пожарные Государственной службы пожарной безопасности МЧС и сотрудники дорожно-патрульной службы.
Причины возгорания в настоящее время выясняются.
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