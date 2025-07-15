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Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

First News Media12:20 - Сегодня
Ильхам Алиев направил письмо Реджепу Тайипу Эрдогану

Президент Ильхам Алиев направил письмо президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с девятой годовщиной событий 15 июля в Турции.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы азербайджанского государства.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

Дорогой брат,

С большим уважением чту светлую память всех наших братьев и сестер, погибших при предотвращении попытки государственного переворота в Турции девять лет назад - 15 июля, с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям и всему Вашему народу.

В ту ночь братская Турция написала величайшую героическую летопись своей современной истории. Решительно выступив против кровавой попытки переворота, нацеленной на конституционные и демократические основы Турецкой Республики, Ваш стойкий и боевой народ защитил свою Родину, флаг и государство. Сегодня мы с гордостью можем сказать, что 15 июля – День демократии и национального единства – знаменательная дата, отмечающая торжество сильной и непоколебимой воли, национального единства, солидарности и патриотизма.

С первых мгновений коварной попытки переворота азербайджанский народ и государство были рядом с братской Турцией, продемонстрировав свою поддержку и солидарность. Это стало еще одним ярким проявлением принципа «Одна нация, два государства» и наглядным примером нашего братства.

Предотвращение этого коварного плана против Турецкого государства стало возможным благодаря Вашему лидерству, большой самоотверженности и сплоченности вокруг Вас Вашего народа. Ваша братская страна вышла из этого тяжелого испытания с честью и еще более сильной, в очередной раз доказав всему миру свою мощь.

В настоящее время Вы с решимостью и упорством трудитесь во имя достижения цели «Турция без терроризма», чтобы оставить в наследство будущему поколению безопасную, мирную и процветающую страну.

Недавнее решение террористической группировки РПК о самороспуске и сложении оружия стало блестящим результатом Вашей сильной политической воли, триумфом национального единства и солидарности.

Дорогой брат,

Сегодня Азербайджан и Турция плечом к плечу уверенно и успешно движутся в будущее. Несокрушимое братство, не имеющее аналога в мире единство и стратегический союз наших стран являются важным фактором безопасности, партнерства и развития как для нашего региона, так и всего мира. Уверен, что наш стратегический союз, основанный на воле двух братских народов, исторически поддерживающих друг друга, а также на Шушинской декларации, совместными усилиями будет и впредь укрепляться и углубляться.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного мира, благополучия и процветания».

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