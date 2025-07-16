В Баку мужчина, выстреливший в жену, оказался директором известной клиники - ОБНОВЛЕНО

Мужчина, выстреливший в жену в Ясамальском районе, является руководителем одной из частных клиник Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, Васиф Гарахан оглу Керимов, задержанный по подозрению в ранении своей жены из огнестрельного оружия, является директором ООО "Referans Medi-Art Hospital" (Мярдяканский филиал).

16:57

Инцидент со стрельбой, произошедший в Ясамальском районе Баку, связан с семейным конфликтом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, происшествие было зафиксировано в дневное время.

Васиф Керимов, 1987 года рождения, в ходе ссоры дома выстрелил в свою жену.

Женщина в тяжёлом состоянии доставлена в Республиканскую клиническую больницу имени академика Миргасымова. Её состояние оценивается как тяжёлое.

В результате проведённой операции Васиф Керимов, подозреваемый в совершении преступления, был задержан. У него было изъято охотничье ружьё, использованное при нападении.

По данному факту проводится расследование.

16:30

В Баку застрелена женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, инцидент произошел по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица М.Хиябани, 2а. Проживавшая по указанному адресу женщина была застрелена в результате выстрела из огнестрельного оружия.

Сообщается, что основным подозреваемым в произошедшем является ее муж.

По данному факту ведется расследование.

Отметим, что у супругов есть двое общих детей.