Объявлен ожидаемый прогноз погоды до конца недели

Объявлен прогноз погоды до конца недели.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, до конца недели существенных изменений в погодных условиях на территории страны не ожидается. Однако наблюдавшийся в последние дни юго-восточный ветер на Абшеронском полуострове сменится северным и северо-восточным.

Атмосферное давление постепенно повысится, но значительных изменений в температурном режиме не прогнозируется.

Как и в предыдущие дни, максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается в пределах 35-38 градусов тепла, а местами - до 40 градусов. В Нахчыванской Автономной Республике и низменных районах столбик термометра поднимется до 36-39 градусов, а в некоторых местах - до 41 градуса. В горных районах температура достигнет 33 градусов тепла.