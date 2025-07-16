ДТП в Гяндже: Сначала врезался в электрический столб, а затем в придорожное ограждение – ФОТО
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован недалеко от железнодорожного вокзала города. Легковой автомобиль марки Land Rover потерял управление и врезался в электрический столб, а затем — в придорожное ограждение.
В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль, забор и элементы освещения.
По данному факту проводится расследование.
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