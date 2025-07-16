ДТП в Гяндже: Сначала врезался в электрический столб, а затем в придорожное ограждение – ФОТО

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент был зафиксирован недалеко от железнодорожного вокзала города. Легковой автомобиль марки Land Rover потерял управление и врезался в электрический столб, а затем — в придорожное ограждение.

В результате аварии никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль, забор и элементы освещения.

По данному факту проводится расследование.