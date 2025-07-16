AYNA изменило схему движения на одном из перекрестков в Баку

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) изменило схему движения на перекрестке проспекта Зии Буниятова с автодорогой Беюкшор – Пиршаги в Баку.

Как сообщили 1news.az в AYNA, планируется строительство многоуровневых транспортных развязок, которые соединят автодорогу Беюкшор – Пиршаги с улицей Музаффара Нариманова. В настоящее время продолжаются проектные работы в рамках реализации соответствующего поручения.

Сотрудники AYNA, Главное управление дорожной полиции МВД и Центр интеллектуального управления транспортом провели мониторинг участка.

По итогам мониторинга было принято решение об установке светофоров и временной реорганизации движения. Это краткосрочная мера, направленная на повышение уровня безопасности, упорядочение транспортного потока и снижение загруженности на данном участке.

На месте уже установлены светофоры, определены фазы их работы, а также выполнены необходимые разметочные работы. Решение реализовано в тестовом режиме и сопровождается мониторингом дорожной ситуации.