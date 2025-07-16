МВД Азербайджана предупреждает водителей двухколесных видов транспорта - ВИДЕО

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов, призывая их к повышенной внимательности на дорогах.

Как передает 1news.az со ссылкой на МВД, анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что наиболее частыми нарушениями среди данной категории водителей являются: проезд на красный свет светофора, несоблюдение дистанции, совершение опасных маневров, игнорирование требований дорожных знаков, отказ от использования защитных шлемов (как водителями, так и пассажирами), а также превышение скорости.

За первые шесть месяцев текущего года по вине водителей мопедов и мотоциклов на дорогах республики произошло 17 ДТП, в которых 4 человека погибли и 16 получили ранения. В Баку из-за нарушения правил было зарегистрировано 7 аварий, пострадавшими в которых стали 9 человек.

В МВД подчеркивают, что несерьезное отношение некоторых водителей к правилам дорожного движения, их стремление опередить поток или сознательное нарушение ПДД приводят не только к сухой статистике аварий, но и к трагедиям, оставляющим семьи без близких. Для предотвращения таких инцидентов Центр интеллектуального управления транспортом и Управление дорожной полиции Главного управления полиции города Баку совместно проводят разъяснительные беседы, информируя водителей двухколесных транспортных средств о важности соблюдения правил дорожного движения.