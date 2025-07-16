В Баку загорелся BMW - ВИДЕО

В Баку на улице Микаила Мушфига загорелся автомобиль.

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возгорании легкового автомобиля на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия немедленно были направлены соответствующие силы Ясамальской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание было предотвращено и в короткие сроки ликвидировано, передает 1news.az.

В результате пожара сгорели салон и багажный отсек легкового автомобиля марки BMW.

Оставшаяся часть автомобиля была защищена от огня.