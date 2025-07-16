TikTok удалил более миллиона видео в Азербайджане за полгода

Ведущая платформа коротких видеороликов TikTok активно работает над обеспечением безопасности своего сообщества в Азербайджане, стремясь создать дружелюбную и комфортную среду для творчества.

Для этого TikTok применяет передовые технологии и привлекает десятки тысяч специалистов по всему миру, осуществляя круглосуточную модерацию контента, нарушающего Правила сообщества. В рамках политики прозрачности платформа регулярно публикует отчеты об удаленном контенте.

Как передает 1news.az, согласно Отчету об обеспечении соблюдения Правил сообщества, в первом квартале 2025 года в Азербайджане были достигнуты следующие показатели:

Более миллиона видеороликов удалено за нарушение Правил сообщества.

99% из них были устранены платформой проактивно, то есть до того, как на них поступили жалобы.

97% роликов удалены в течение 24 часов после публикации, что превышает средние мировые показатели.

Напомним, что за весь прошлый год в Азербайджане было удалено более 3 миллионов видеороликов.

Глобальные данные за первый квартал 2025 года также демонстрируют значительные усилия по модерации:

Удалено более 211 миллионов видеороликов по всему миру.

99% видеоконтента удалено проактивно.

94,3% роликов удалено в течение 24 часов после публикации.

За этот период более 87% от общего объема удаленного контента было устранено с помощью автоматических технологий модерации, что стало самым высоким показателем за всё время. Кроме того, технологии модерации TikTok позволили еще оперативнее выявлять нарушающий Правила сообщества контент в прямых трансляциях: в первом квартале было приостановлено 19 миллионов прямых трансляций, что на 50% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

О TikTok

TikTok — это ведущее приложение для создания коротких видео, чья миссия состоит в том, чтобы вдохновлять людей на творчество и приносить им радость.