Состоялась встреча Ильхама Алиева с Гурбангулы Бердымухамедовым - ФОТО

16 июля состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил председателя Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава нашего государства и председатель Халг Маслахаты Туркменистана сделали совместное фото.

Выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Добро пожаловать в Азербайджан. Искренне приветствую Вас. Уверен, что Ваш визит внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее.

Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве.

Дорогой брат, еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

Х Х Х

Председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал:

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Уважаемые члены делегаций,

Прежде всего, позвольте сердечно поблагодарить Вас за приглашение посетить Азербайджан с визитом, за оказанное гостеприимство и радушие.

Я также имею честь передать Вам теплые приветствия и наилучшие пожелания от Его превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Мой нынешний визит в Азербайджанскую Республику имеет своей главной целью еще больше упрочить и развить двусторонние отношения, закрепить достигнутые рубежи, дать стимулы для реализации новых проектов и направлений.

В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество.

Мы опираемся на прочный исторический фундамент, общность и родство двух народов, обоюдное понимание необходимости друг другу, ясное видение стратегических перспектив партнерства, готовность задействовать совокупный политический, экономический, ресурсный потенциал на благо наших народов и государств, для их благополучия и процветания.

Закономерно, что у Туркменистана и Азербайджана сегодня солидная и широкая повестка сотрудничества – во внешней политике, экономике, культурной, гуманитарной сферах. Благодаря усилиям с обеих сторон наше взаимодействие отличают целеустремленность и конкретность, оно имеет стабильный и устойчивый характер, показывает хорошую динамику. Ключевым, решающим фактором этого является достигнутый высочайший уровень взаимопонимания и доверия между руководителями наших стран. Это позволяет по всем вопросам двустороннего сотрудничества принимать верные и своевременные решения, обеспечивать выполнение достигнутых договоренностей.

В сфере внешней политики Туркменистан и Азербайджан выступают с принципиальных и твердых позиций, основанных на следовании Уставу ООН и признанным международно-правовым нормам. Наши страны вносят важный вклад в поддержание стабильности и безопасности в мире и на континенте, в региональных вопросах, в зоне Каспийского моря.

Успешно и эффективно сотрудничаем в крупнейших международных организация, прежде всего, в ООН, в ряде региональных структур. Хотел бы в этой связи поздравить Азербайджан с недавним успешным проведением

в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации Экономического Сотрудничества.

Успешно развивается торгово-экономическое партнерство, растут его качественные и количественные показатели.

Расширяются традиционные связи в культуре, науке, образовании, на личностном, человеческом уровне.

Растет значимость и роль межпарламентского сотрудничества, общественной дипломатии как важнейших элементов межгосударственных отношений.

Я уверен, что этот визит станет важным фактором дальнейшего сближения Туркменистана и Азербайджана, выработки согласованных подходов в контексте реализации долгосрочной стратегии сотрудничества.

Еще раз благодарю Вас, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за теплый прием, который мы всегда ощущаем на земле братского Азербайджана.

Большое спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Прошу передать и мои приветствия уважаемому Президенту Сердару Бердымухамедову.