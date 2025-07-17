Стали известны условия обучения по государственному заказу в университете ADA

Опубликованы условия для студентов, которые будут обучаться в Университете ADA по государственному заказу.

Как передает 1news.az, соответствующая информация была представлена в ходе мероприятия по объявлению мест по государственному заказу в Университете ADA.

Было подчеркнуто, что государственный заказ покрывает весь срок обучения, включая 100% расходов на образование.

Кроме того, студентам будут назначены ежемесячные стипендии в зависимости от их академической успеваемости по итогам семестра:

Президентская стипендия — 275 манатов при среднем балле 91–100;

Отличная стипендия — 175 манатов при среднем балле 91–100;

Поощрительная стипендия — 145 манатов при среднем балле не ниже 71;

Обычная стипендия — 100 манатов при среднем балле не ниже 51.

Отмечается, что данные условия не распространяются на летние курсы и не действуют при сроке обучения, превышающем пять лет.