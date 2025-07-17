Часть одного из районов Баку временно останется без света

В Сабунчинском районе в связи с реконструкцией электросетей на ряде территорий временно будет приостановлена подача электроэнергии.

Как сообщили в ОАО «Азеришыг», 17 июля на некоторых участках, находящихся в зоне ответственности Управления энергоснабжения и продаж Сабунчинского района, запланированы работы по реконструкции и восстановлению электросетевой инфраструктуры.

В связи с этим 17 июля с 10:00 до 13:00 в поселке Бакиханов на улицах Лейлы Мамедбейли, Назима Исмайылова, Самедбея Мехмандарова и Явера Алиева подача электроэнергии будет ограничена.

После завершения работ на указанных территориях будет обеспечено более стабильное и качественное электроснабжение, отмечается в заявлении.